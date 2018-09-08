По факту массового отравления в одном из известных ресторанов в Баку арестован один человек.

Как сообщили Report в Бакинской городской прокуратуре, 11 августа в ресторане Tonqal, действующем в Наримановском районе столицы, от еды отравились 13 человек, один из которых – 3-летний ребенок. По данному факту в районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело.

В качестве обвиняемого к делу был привлечен Гасымов Ильхам Идрис оглы. Ему было предъявлено обвинение по статье 308.2 УК АР, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия.

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