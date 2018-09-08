Министерство образования Азербайджана направило азербайджаноязычным школам Грузии учебные пособия для 2018-2019 учебного года.
Как сообщает Report, в пособия включены 24 127 экземпляров учебников по предметам «Азербайджанский язык» и «Литература» для 1-11 классов.
Учебники были переданы министерству образования, науки, культуры и спорта Грузии посольством Азербайджана.
Руководитель департамента дошкольного и общего образования министерства Мариам Чикобава выразила азербайджанской стороне признательность за учебники.