На Сардинии стартовал суперфинал Евролиги по пляжному футболу.
Сборная Азербайджана в первом матче играла с командой Испании. Игра завершилась минимальной победой испанцев со счетом 5:4.
На Сардинии стартовал суперфинал Евролиги по пляжному футболу.
Сборная Азербайджана в первом матче играла с командой Испании. Игра завершилась минимальной победой испанцев со счетом 5:4.
Дата: 2018/09/06 22:14
Раздел: Азербайджан
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