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Ущерб, нанесенный азербайджанцам, которые были депортированы из Армении в период 1988-1989гг, оценивается около $2,5 млрд, отмечает общественная организация «Ассоциация юристов нового поколения Азербайджана» (AYNHA).

«Стоимость присвоенного незаконным путем имущества азербайджанцев, депортированных из Армении, составляет около $2,5 млрд», — сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в AYNHA.

В организации отметили, что к такому выводу удалось прийти на основе проведенных расследований, научно-исследовательских работ и архивных данных.

«В результате проведенных работ было установлено, что годовая зарплата депортированных азербайджанцев, которые работали в колхозах, осталась армянам, некоторые депортированные лица не смогли снять с банков свои сбережения, азербайджанцы были вынуждены покинуть свои приусадебные территории, оставить имущество и частную собственность. Также армянами было присвоено все имущество в частных хозяйствах азербайджанцев»,- отметили в AYNHA.

В организации отметили, что «управляемая из единого центра депортация азербайджанцев осуществлялась при участии бандитских формирований, а также контроле и участии руководителей районов в 1988-1989гг».

«Для изгнания в домах азербайджанцев устраивались погромы, их имущество присваивалось», — отметили в ассоциации.

В AYNHA отметили, что с целью восстановления попранных прав, наложения на Армению обязательств по выплате материального и морального ущерба депортированным из Армении азербайджанцам, организация предоставит в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) собранные документы и материалы, а также представит мировой общественности факты захвата имущества азербайджанцев.

В этой связи, организация запустила проект «Организация обращений в Европейский суд по правам человека в связи с обеспечением нарушенных имущественных прав азербайджанцев, депортированных в 1988 году из Армении».

AYNHA обратилась к депортированным из Армении азербайджанцам с просьбой представить в организации всю имеющуюся документацию и факты, для их дальнейшего предъявления в ЕСПЧ.

Проект реализуется при финансовой поддержке Совета господдержки НПО при президенте Азербайджана.

Minval.az