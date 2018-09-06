Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ОСТ-Терминал» в ходе карантинного фитосанитарного контроля, при досмотре партии персиков свежих весом 18 тонн, поступившей из Азербайджана был выявлен карантинный для РФ объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.).

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»)», отмечает пресс-служба ведомства.

В соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации, согласно уведомлению о принятии решения, выданному Управлением собственнику данной подкарантинной продукции 4 сентября 2018 года зараженная партия персиков обеззаражена силами ФКП «Республиканский фумигационный отряд» Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, методом фумигации и выпущена в свободную реализацию.

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