Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду поздравил новоизбранного Президента Пакистана Арифа Алви.

«Искренне поздравляю Вас по случаю избрания на должность Президента Исламской Республики Пакистан. Азербайджано-пакистанские отношения имеют добрые традиции. Нынешний высокий уровень межгосударственных отношений, берущих начало от воли наших братских народов, наглядно выражает эти традиции. Верю, что мы приложим совместные усилия на пути сохранения и еще большего укрепления нашего стратегического партнерства, дальнейшего продолжения нашего сотрудничества, опирающегося на взаимное доверие и поддержку. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности во имя благосостояния народа Пакистана», — говорится в поздравлении главы государства.

Minval.az