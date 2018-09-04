В ближайшем будущем Армения будет вынуждена потратить очередные миллионы долларов из государственного бюджета, поскольку в Международный суд по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) против Армении был подан новый иск. Об этом сообщает ереванский «Первый информационный».

В частности, инвестиционная компания «Расиа ФЗЭ», зарегистрированная в Дубае, подала против Армении иск в размере 150 млн долларов в ICSID в связи с неспособностью Армении выполнить договорные обязательства и разрешить возникшие в процессе строительства железной дороги Иран-Армения проблемы, связанные с имеющей экономическую и политическую значимость дорогой Север-Юг.

Иск «Расиа ФЗЭ» и Джозефа Барковски был зарегистрирован 3 августа. Представителем истца является лондонская юридическая фирма Shearman & Sterling, а Армения еще только должна нанять адвокатов для представления своих интересов в международном суде.

Согласно иску, Россия помогла Армении для реализации проектов приобрести финансовые средства из суверенного фонда в Абу-Даби. Но в 2014 году, когда Россия собиралась продать свою долю в проектах суверенному фонду, Армения начала осуществлять односторонние концессии, нарушая соглашения. По словам российской стороны, Армения в настоящее время работает над реализацией проектов с Тегераном и различными компаниями, в том числе китайской компанией CCECC для реализации проектов. Также отмечается, что работы по строительству автомагистрали Север-Юг продолжаются и сейчас, но у Армении есть финансовые проблемы.

Это уже третье дело ICSID против Армении, отмечает издание.

Minval.az