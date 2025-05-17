Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел Азербайджана распространили совместное заявление по факту зверского убийства 11-классника в Гяндже, сообщает Minval.

Отметим, что 12 мая в прокуратуре города было возбуждено уголовное дело по факту смерти Эльгюна Ибрагимова 2007 года рождения, который скончался от полученных ранений в больнице Гянджи.

Сейчас проводятся интенсивные предварительные следственные мероприятия. По делу совместно с органами внутренних дел проводятся необходимые и неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия, а также назначены необходимые экспертизы с целью объективного расследования всех обстоятельств, мотивов преступления.

Однако правоохранители отметили, что некоторые пользователи социальных сетей распространяют информацию о деталях случившегося, не уточненную следственным органом, в том числе не отражающую действительность о месте, количестве, характере и происхождении обнаруженных на теле потерпевшего следов травм, в том числе при каких обстоятельствах эти травмы произошли.

Распространение такой необоснованной и неточной информации не только наносит ущерб обеспечению общественности объективной и достоверной информацией, но и вызывает искусственный ажиотаж в обществе.

«Сообщаем, что на основании осмотра места происшествия по указанному уголовному делу и полученных предварительных доказательств проверяются все возможные версии, в том числе самоубийство, а также смерть в результате падения человека или нанесения ему тяжких телесных повреждений. Распространение информации по уголовным делам в период проведения расследования должно осуществляться только на основе информации, подтвержденной официальными государственными органами, особенно в тех вопросах, к которым общество относится чутко. Поэтому пользователей социальных сетей и общественных активистов просим проявлять повышенную чувствительность к данному вопросу, не распространять информацию, которая может помешать ходу расследования и вызвать недоумение в обществе. О результатах предварительного следствия общественности будет сообщено дополнительно», — говорится в заявлении.