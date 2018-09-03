Следующий саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) пройдет в Азербайджане.

Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил генеральный секретарь организации Багдад Амреев журналистам по итогам саммита Совета в Чолпон-Ате на севере Кыргызстана.

При этом Б. Амреев не уточнил дату проведения очередного саммита.

По его словам, по итогам прошедшего сегодня в Кыргызстане саммита подписаны несколько документов, направленных на развитие и повышение уровня сотрудничества между странами-членами Совета.

Отметим, что в ССТГ входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция.

Minval.az