С сегодняшнего дня в течение трех дней на проспекте Нефтчиляр в Сабаильском районе Баку будут вестись ремонтно-восстановительные работы в связи с демонтажом железной дороги, ведущей в порт.

Как сообщили Report в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана, в связи с этим движение на проспекте будет частично ограничено.

Госагентство призывает водителей во избежание образования пробок воспользоваться альтернативными маршрутами. Агентство приносит свои извинения за причинение временных неудобств, призывая граждан отнестись к проводимым работам с пониманием.

Minval.az