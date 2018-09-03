В продолжение начатых Исполнительной властью города Баку демонтажных работ на улице Мухаммеда Хади, в Хатаинском районе близ станции метро «Ахмедли» и «Ази Асланов» снесены ограждения 4 земельных участков с озеленением, территория была очищена.

Как сообщили Report в ИВ города, созданной в исполнительной власти комиссией рассматриваются документы ряда объектов различного назначения, построенных на данной территории.

В результате разбирательств для устранения обнаруженных недостатков, а при необходимости и сноса строений будет обращение в суд.

В ИВ Баку сообщили, что с целью еще большего украшения столицы, улучшения социальных условий жителей, эффективной организации отдыха граждан, устранения беспокоящих их факторов подобные мероприятия будут продолжаться и в других районах столицы.

Отметим, что ИВ столицы проводит в районах города работы по сносу незаконных строений и объектов различного назначения, построенных некоторыми предпринимателями, гражданами и бизнесменами на тротуарах и проезжих частях, в примыкающих к жилым зданиям местам, местах озеленения, в предусмотренных для отдыха граждан частях кварталов, переходных площадках, разбору от ограждений и очищению захваченных земельных и зеленых участков, очищению от собранных перед объектами товаров, снятию полевых рекламных щитов, бельевых веревок и написанных на иностранном языке неуместных реклам, вредящих эстетическому виду фасадов зданий.

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