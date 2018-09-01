В Шеки состоялась торжественная церемония открытия Дома-музея одного из выдающихся представителей азербайджанской литературы, народного поэта, известного общественного деятеля, лауреата государственных премий СССР и Азербайджана, кавалера ордена «Истиглал», академика Бахтияра Вахабзаде, сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана.

Дом-музей Бахтияра Вахабзаде создан в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 27 октября 2015 года о создании в Шеки Дома-музея Бахтияра Вахабзаде и установлении мемориальной доски на здании, где он проживал.

В мероприятии приняли участие министр культуры Абульфас Гараев, глава исполнительной власти Шеки Эльхан Усубов, ректор Бакинского государственного университета, академик Абель Магеррамов, руководитель Центра Ататюрка, депутат Милли Меджлиса, академик Низами Джафаров, представители общественности, деятели культуры и науки, творческой молодежи и интеллигенции, члены семьи поэта.

Выступившие подчеркнули, что государством уделяется особое внимание деятелям культуры и искусства, сохранению и пропаганде творческого и национального наследия. В 2017-2018 годах в доме по адресу улица Абдулрагим бек Хагвердиева, 73, где жил Бахтияр Вахабзаде, были проведены ремонтные, восстановительные и художественно-оформительные работы. Экспозиция расположена на территории 70 кв.м. и трех комнатах. В музее представлены различные документы, книги, рукописи, фото и архивные материалы, личные вещи, предоставленные семьей Бахтияра Вахабзаде. Всего 735 экспонатов.

Было рассказано о жизни и творческом пути Бахтияра Вахабзаде, который является одной из выдающихся личностей, имевших особую позицию в истории азербайджанской литературы. Творчество мастера с философско-поэтическим содержанием, постоянно призывавшее человека к духовному величию, сыграло большую роль в усилении духа гражданственности в национальной поэзии и обогащении литературно-общественной мысли идеями независимости. Почтение к историко-культурным ценностям и сохранение чистоты родного языка составляли одно из важных направлений деятельности Бахтияра Вахабзаде. Были отмечены гражданская позиция и высокие человеческие качества писателя. В частности, этот дом, в котором жил пистатель, по его просьбе был ранее переоборудован в детский сад. После того, как был создан Дом-музей, для детей построено новое современное здание. От имени семьи дочь писателя Гюльзар Вахабзаде выразила признательность за высокую оценку творчества и добрую память об отце.

Далее гости осмотрели экспозицию Дома-музея Бахтияра Вахабзаде. Абульфас Гараев принял участие в открытии нового двухэтажного детского сада на сорок мест (общая площадь 1196 кв.м.), который построен по заказу Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана и оснащен всем необходимым оборудованием, для детей созданы комнаты музыки и обучения, для игр и занятий спортом, кухня, столовая, медицинский пункт, развлекательная площадка и т.д.

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