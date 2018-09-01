Строительство моста через реку Самур на границе России и Азербайджана в рамках транспортного коридора «Север — Юг» завершится в 2019 году.

Как передает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

«Одним из наиболее перспективных проектов считаем создание международного транспортного коридора «Север — Юг», который соединит европейские рынки с азиатскими производителями, позволит значительно ускорить грузоперевозки из Южной Азии и Ближнего Востока через Иран в Европу», — сказал Путин.

Он напомнил, что общая протяженность это транспортной артерии превысит 7 тыс. км, она будет включать в себя железнодорожное, паромное и автомобильное сообщение. При этом, существенная часть коридора «Север — Юг» пройдет по территориям Азербайджана и России, подчеркнул глава российского государства.

«Подчеркну, что работа по отдельным участкам маршрута уже ведется. В будущем году наши страны намерены завершить строительство моста через пограничную реку Самур», — добавил Путин.

В целом, по словам президента РФ, двусторонние экономические связи развиваются весьма активно. Так, товарооборот России и Азербайджана в 2017 году вырос почти на 35%, до $2,5 млрд. На азербайджанском рынке работают такие крупные российские энергетические компании, как «Газпром», «Транснефть», «Лукойл».

«Вообще энергосистемы России и Азербайджана функционируют в интегрированном режиме. Углубляется и кооперация в промышленной сфере», — указал Путин, отметив проекты «КамАЗа», Газпромбанка в Азербайджане.

Кроме того, как отметил президент РФ, расширяются контакты между предпринимательскими сообществами двух стран по линии малого и среднего бизнеса.

Говоря о межрегиональном сотрудничестве России и Азербайджана, Путин рассказал о том, что в октябре 2018 года состоится очередной российско-азербайджанский межрегиональный форум. «Его планировалось провести в городя Гяндже, но, может быть, наши друзья организуют это в Баку», — добавил российский лидер.

Minval.az