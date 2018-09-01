Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-24, днем 27-31 градус тепла, в Баку ночью ожидается 21-23, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит с 761 мм ртутного столба, что в пределах нормы. Относительная влажность ночью составит 60-70, днем 40-50%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 2 сентября температура морской воды составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра пройдет без осадков. Прогнозируется восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 18-23, днем 30-35 градусов тепла, в горах ночью ожидается 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

Minval.az