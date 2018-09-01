Взрывное устройство, при подрыве которого погиб глава сепаратистов так называемой «ДНР» Александр Захарченко, находилось в торшере или люстре в кафе «Сепар». Его привели в действие телефонным звонком, как только Захарченко вошел в заведение. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники.

По их информации, примерно в 17:00 в кафе на бульваре Пушкина начали пребывать высокопоставленные «чиновники» «ДНР», которые планировали помянуть Иосифа Кобзона. Издание отмечает, что Захарченко был хорошо знаком с Кобзоном, а в самопровозглашенной республике был объявлен трехдневный траур.

Согласно предварительным данным, кафе «Сепар» принадлежало начальнику охраны Захарченко и тщательно охранялось, поскольку в нем часто бывали высокопоставленные гости. По словам собеседников газеты, установить бомбу в кафе можно было возможно только при помощи «своих» людей. В связи с этим силовики «ДНР» ищут возможных пособников исполнителя взрыва среди ближайшего окружения Захарченко. Кроме того, только «свои» люди могли знать о точную информацию о перемещениях и планах главы ДНР.

Источники рассказали, что человек, который привел взрывное устройство в действие, видел, когда Захарченко приехал на место кафе и находился рядом в момент взрыва.

Указывается, что глава «ДНР» получил ранение в голову, был госпитализирован и умер в больнице.

Захарченко погиб при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в «ДНР», вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять. Среди пострадавших — министр доходов и сборов «ДНР» Александр Тимофеев.

Правоохранительные органы «ДНР» задержали по подозрению в покушении «украинских диверсантов и связанных с ними лиц». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за убийством Захарченко стоит «киевский режим». В Украине отвергли обвинения в причастности к покушению и заявили, что рассматривают две версии — об убийстве Захарченко российскими спецслужбами и «внутренних криминальных конфликтах в среде боевиков.

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