ЗАО «AzerGold» планирует осуществлять продажу золотых и серебряных монет и слитков под брендом «AzerGold», говорится в сообщении общества, передает Интерфакс-Азербайджан.

“AzerGold запустил проект по производству монет и слитков из местного золота и серебра. Производство продукции из цветных металлов осуществляется в соответствии со стратегией развития компании. Золотые слитки и монеты, не имеющие номинальной ценности, будут выпускаться весом в 5, 10 и 20 грамм. Изготовление продукции из азербайджанского золота/серебра будет отмечается на всех изделиях», — отмечается в сообщении.

По данным AzerGold, на первом этапе предполагается производство монет в трех различных дизайнах: “Центр Гейдара Алиева”, “Гобустан” и узор Карабахского ковра “Челеби”.

Как отмечает компания, данный проект, помимо продвижения страны в качестве поставщика золота на местном и международном рынке и поддержкой бренда “Made in Azerbaijan”, нацелен и на поддержку местного предпринимательства и развитие внутреннего рынка.

«Продажа монет и слитков из цветных металлов 999.9 пробы под брендом AzerGold внесет вклад в увеличение ассортимента на местном рынке, стимулирует развитие благоприятных экономических отношений в стране», — подчеркивается в информации.

Как сообщалось, ЗАО «AzerGold» в четверг дал старт процедуре отбора на тендерной основе компании, предоставляющей услуги по изготовлению слитков и монет из драгметаллов.

Желающие принять участие в тендере до 15:00 10 октября могут представить свои тендерные предложения. Тендерная процедура состоится 11 октября.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Minval.az