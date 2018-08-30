Исполнительный директор Twitter Джек Дорси и главный операционный директор Facebook Шерил Сандберг выступят в Сенате 5 сентября на открытом заседании в комитете по разведке США. Об этом сообщает Techcrunch, ссылаясь на главу комитета.

Также указано, что на слушания пригласили исполнительного директора Alphabet, материнской компании Google, Ларри Пейджа, но он не подтвердил свое присутствие на заседании.

Сенатор от Северной Каролины Ричард Берр отметил, что топ-менеджеров будут спрашивать об их ответных действиях на иностранное влияние на соцсети.

Отметим, американские спецслужбы с января 2017 года ведут расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США. Власти считают, что Кремль через фейковые аккаунты и рекламу в соцсетях распространял пропаганду, повлиявшую на американских избирателей.

Minval.az