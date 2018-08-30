Герцогиня Сассекская Меган Маркл удивила смелым нарядом на показе мюзикла «Гамильтон» в лондонском театре «Виктория Палас». Мероприятие было организовано в поддержку фонда Sentebale, патронами которого являются Гарри и Меган.

Супруга принца Гарри надела короткое черное платье от бренда Judith and Charles за 595 долларов, продемонстрировав миру свои стройные ноги.

Это самое короткое платье Меган, в котором она появилась в статусе герцогини Сассекской. Дресс-код королевской семьи разрешает женщинам носить платья чуть выше колен, так что Меган Маркл соблюдает правила. Хотя чаще всего герцогиня выбирает платья, которые прикрывают колени.

Королевский дресс-код также запрещает глубокое декольте, но в данном случае платье Меган имеет классический V-образный вырез и не показывает ничего лишнего. Хотя это правило часто нарушала мама принца Гарри принцесса Диана, которая любила наряды с декольте.

Minval.az