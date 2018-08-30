Администрация президента США Дональда Трампа приступила к формированию нового альянса по обеспечению безопасности, названного Ближневосточный стратегический альянс (MESA) или неофициально — «арабская НАТО».

Как передает ТАСС, об этом со ссылкой на заявление неназванного представителя Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме сообщила в среду газета Defence News.

Альянс, в случае его создания, призван объединить усилия Саудовской Аравии, Оъединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Катара, Омана, Бахрейна, а также Египта и Иордании в противодействии терроризму и экстремизму, в поддержании стабильности на Ближнем Востоке, а главное — «в сдерживании иранской агрессии в регионе», приводит издание слова представителя СНБ. Официально о целях альянса, по данным газеты, будет объявлено на предстоящем 12-13 октября в Вашингтоне саммите стран Персидского залива.

Идея формирования широкого объединения арабских государств, как пишет издание, зародилась еще в 2011 году, на заре так называемой арабской весны. Позднее в Вашингтоне к ней вернулись в 2015 году, но администрация президента Барака Обамы, отмечает Defence News, была более увлечена планами сокращения американского военного присутствия на Ближнем Востоке. Нынешнее же руководство США, указывается в публикации, проявляет куда больший интерес к этому региону, особенно в условиях резкого обострения американо-иранских отношений, а потому и идея создания «арабской НАТО» получила дополнительную поддержку.

Впрочем, по оценкам ряда экспертов, мнение которых приводит издание, создание такого альянса «на антииранской основе» имеет мало шансов на успех, поскольку не все из перечисленных стран — потенциальных участников задуманного Вашингтоном объединения «готовы дружить против Тегерана». К тому же, разногласия между некоторыми арабскими государствами настолько сильны, что на данном этапе их прочный союз представляется крайне маловероятным.

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