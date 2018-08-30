По итогам мониторингов, проведенных специалистами Национального департамента мониторинга окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов выяснилось, что сегодня на территории Азербайджана уровень запыленности превышает санитарную норму.

Как сообщили Report в министерстве, причиной этого является проникновение на территорию страны пыльного тумана посредством восточного и юго-восточного воздушных потоков из Туркменистана.

Отмечается, что по сведениям полученным из автоматических и стационарных мониторинговых станций по измерению качества воздуха, в Баку и на Абшеронском полуострове в 7:00 утра зафиксировано, что количество пыли в воздухе превышает санитарную норму на 20%.

Согласно метеорологическому прогнозу, пыльная погода продолжится в течение 2 дней.

Minval.az