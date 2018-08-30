Президент США Дональд Трамп подписал указы, согласно которым импорт стали и алюминия из Южной Кореи, Бразилии и Аргентины может совершаться в обход установленных квот.

Как передает Газета.ру, соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Также в заявлении Белого дома говорится, что ввозимые из Бразилии, Южной Кореи и Аргентины сталь и алюминий не будут облагаться пошлинами.

Отмечается, что американские покупатели смогут запросить предоставление исключения из квот только в том случае, если будут не в состоянии обеспечивать свои потребности за счет местных производителей.

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