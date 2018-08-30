Городской совет Лос-Анджелеса (штат Калифорния) принял решение переименовать одну из улиц города в честь 44-го президента США Барака Обамы, сообщил мэр Эрик Гарчетти, передает РИА Новости.

«Официально: городской совет проголосовал за переименование дороги Родео в бульвар Обамы! Мы рады, что это станет напоминанием жителям Лос-Анджелеса и гостям о наследии (бывшего) президента Барака Обамы, когда они будут путешествовать по городу», — написал мэр на странице в Twitter.

Дорога Родео находится в юго-западной части Лос-Анджелеса, ее протяженность составляет около 5,5 километра.

Обама занимал должность президента США с 2009 по 2017 годы. Лос-Анджелес не является родным для него городом, бывший глава государства родился на Гавайях, а затем долгие годы жил и работал в Чикаго. Однако, как и большинство жителей города и штата Калифорния, он является сторонником Демократической партии США.

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