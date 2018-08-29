Исламская партия в Пакистане TLP потребовала выслать посла Нидерландов Гирта Уилдерса из-за его планов по организации конкурса карикатур на мусульманского пророка Мухаммеда, передает агентство Reuters.

Отмечается, что партия организовала протестную акцию в городе Лахор на востоке Пакистана. Ее участниками стали сотни активистов, сообщило агентство. Ожидалось, что число протестующих возрастет, и акции также пройдут в Исламабаде. В материале отмечается, что пакистанская партия пытается оказать давление на нового премьер-министра страны Имрана Хана с целью прекращения дипломатических отношений с Нидерландами.

Партия TLP заняла пятое место на всеобщих выборах в прошлом месяце, добавляет агентство. В частности, она выступала за защиту существующих законов, а также проведения наказаний за оскорбления чувств верующих.

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