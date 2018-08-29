Суд восьмого округа в штате Миннесота отклонил жалобу группы атеистов, которые требовали удалить с банкнот и монет фразу In God We Trust (Мы верим в Бога). Последние указывали, что наличие этого лозунга противоречит первой поправке к Конституции США, гарантирующей свободу вероисповедания, сообщает РБК.

Судья Рэймонд Грюндер с истцами не согласился. В своем решении он сослался на постановление Верховного суда от 2014 года. Тогда истец выступил против традиционного чтения молитвы перед началом заседаний законодательного собрания в штате Небраска. Верховный суд тогда отклонил жалобу, указав на глубоко укоренившиеся традиции.

Грюндер указал, что приведенная на банкнотах и монетах фраза соответствует представлениям о свободе вероисповедания прошлых поколений и не противоречит законодательству.

Фраза «Мы верим в Бога» впервые появилась на монетах во время гражданской войны в США в 1864 году по инициативе министерства финансов. Последнее согласилось с доводами одного из священников-баптистов, предлагавшего упомянуть Бога на деньгах «ради борьбы с язычниками».

На банкнотах фраза появилась в середине 1960-х годов. Поводом для этого стало принятое в 1956 году решение Конгресса сделать In God We Trust национальным лозунгом. Его инициаторы тогда хотели подчеркнуть религиозность американцев в противовес государственному атеизму в СССР.

Reuters указывает, что интересы атеистов в суде представлял юрист Майкл Ньюдоу, который известен своими антиклерикальными взглядами. Так, в 2010 году он пытался добиться исключения упоминания Бога из клятвы верности флагу США, но проиграл суд. Неудачей завершилась и первая попытка избавиться от фразы In God We Trust. Также в 2010 году федеральный суд девятого округа, в юрисдикцию которого входит несколько штатов на западе США, отказал Ньюдоу, отметив, что в ней отсутствует поддержка государством определенной религии.

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