Китай начал строительство военно-тренировочной базы в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, пишет South China Morning Post со ссылкой на источники.

«Строительство базы началось, и Китай направит туда по меньшей мере один батальон с вооружением и оборудованием», — сообщил один из собеседников. Он добавил, что военные будут размещены для обучения афганцев. Обычно в одном батальоне около 500 служащих, отмечает газета.

Объект расположится в Ваханском коридоре: это узкая полоса земли длиной около 300 километров, граничащая с Таджикистаном, Пакистаном и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР. Сообщается, что строительство полностью финансируется Пекином, для которого крайне важно обеспечить собственную безопасность. Китайские власти считают, что через СУАР, большинство жителей которого исповедуют ислам, в страну проникают радикально настроенные исламисты из Пакистана и Афганистана.

Слухи о финансировании Пекином военной базы на афганской территории появлялись в начале года. Тогда Минобороны опровергло эти данные, но сообщило, что Кабулу была оказана поддержка в борьбе с терроризмом. Эксперты считают, что на военную помощь Афганистану за последние годы китайская сторона потратила более 70 миллионов долларов, отмечает Лента.ру.

В то же время представитель китайского МИД Хуа Чуньин опровергла информацию газеты. По ее словам, материал не соответствует действительности. Никаких подробностей она не сообщила.

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