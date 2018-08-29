Число детей беженцев, не посещающих школу, в течение года выросло в мире на полмиллиона, достигнув 4 миллионов человек.

Как передает ТАСС, эти данные приведены в опубликованном в среду в Женеве докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

«Четыре миллиона детей беженцев не посещают школу. Это означает, что всего лишь за год их число выросло на полмиллиона», — указывает УВКБ. Подчеркивается, что из 19,9 млн беженцев в мире, находящихся под опекой этого ведомства, 7,4 млн — это дети школьного возраста.

«Образование — это способ помочь детям залечить раны, и это также ключ к восстановлению их стран, — заявил в связи с публикацией доклада глава УВКБ Филиппо Гранди. — Без образования будущее этих детей и их общин будет безвозвратно потеряно».

Он напомнил о том, что школы — это единственное место, где дети беженцев могут приобщиться к нормальной жизни. По мнению Гранди, необходимы «срочные инвестиции» в обучение детей беженцев, так как в противном случае сотни тысяч из них «пополнят вызывающую беспокойство статистику».

По данным УВКБ, 61% детей беженцев посещают начальную школу, 23% — среднюю, и только у одного процента из них есть возможность получить высшее образование.

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