Житель Южной Кореи поел некачественные суши, после чего ему ампутировали руку из-за инфекции.

Как передает Лента.ру со ссылкой на Metro, инцидент произошел в городе Чонджу на юго-западе страны. Спустя два дня после похода в ресторан 71-летний кореец обратился к врачу из-за того, что у него распухла и почернела рука. Анализы показали, что причиной заболевания являлась инфекция, вызванная бактерией Vibrio vulnificus из рода вибрионов.

Врачи удалили поврежденные ткани и прописали мужчине антибиотики, но лечение не помогло. Пожилой кореец страдал сахарным диабетом второго типа и из-за этого особенно плохо переносил заболевание. Чтобы остановить распространение инфекции, спустя 25 дней его ладонь и предплечье пришлось ампутировать из-за некроза тканей. По словам врачей, мужчина хорошо перенес операцию, и его выписали домой.

Vibrio vulnificus водятся в теплой соленой воде. Заражение ими происходит редко: либо при поедании пораженных ими сырой рыбы и моллюсков вроде устриц, либо при соприкосновении открытых ран с соленой водой.

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