30 августа в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков. Северо-восточный ветер днем перейдет в умеренный юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов,

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-24, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 22-24, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление будет 759 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 65-70, днем 40-50%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) вода прогреется до 25-26 градусов тепла. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

В районах Азербайджана завтра осадки не ожидаются. Утром на некоторых горных территориях ожидается туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 18-23, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью будет 12-17, днем 21-26 градусов тепла.

Minval.az