Президент США Дональд Трамп считает, что почту бывшего госсекретаря и его соперницы на пост главы государства Хиллари Клинтон взломали хакеры из Китая, а не России. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Письма Хиллари Клинтон, во многих из который была секретная информация, были взломаны Китаем. Следующий шаг хорошо бы сделать ФБР и Минюсту», — сообщил он. По мнению Трампа, в противном случае «после всех промахов» авторитет ведомств будет навсегда подорван.

Среди ошибок он перечислил Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки и «досье Трампа». В их число попали также люди, занимавшиеся расследованием связей кампании республиканца с Россией. В частности, президент указал на бывшего директора ФБР Джеймса Коми, экс-заместителя директора ведомства Эндрю Маккейба и агента Питера Стрзока, который планировал помешать избранию Трампа.

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