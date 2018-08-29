Американский сенатор Джон Маккейн, который при жизни сам занимался планированием своих похорон, выбрал российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзу-младшего, чтобы нести его гроб на церемонии прощания, которая состоится 1 сентября в Национальном соборе Вашингтона, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

Маккейн скончался в минувшую субботу от рака мозга.

Как пишет издание, для участия в похоронной процессии сенатор также выбрал бывшего вице-президента США Джо Байдена, бывшего сенатора Расса Файнголда, экс-министра обороны США Уильяма Коэна, а также нескольких друзей, включая актера Уоррена Битти.

По данным Politico, в апреле общий друг передал Кара-Мурзе-младшему личное сообщение от Маккейна с соответствующим предложением.

«В тот момент у меня не было слов, я был убит горем, был готов расплакаться», — заявил Кара-Мурза изданию. «Я согласился, конечно, и это будет честь, вызывающая самую глубокую печаль, которую кто-то только мог себе представить», — добавил он.

Кара-Мурза отметил, что в том момент Маккейн не верил, что его смерть окажется неизбежной. «Но он знал, как все должно закончиться, и он все планировал», — добавил он.

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