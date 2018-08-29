Главное управление по борьбе с коррупцией (ГУБК) при генеральном прокуроре Азербайджана возбудило уголовное дело по факту строительства нежилого объекта на основе поддельных документов Исполнительной власти Баку.

«Делопроизводство начато на основе поступившей в ГУБК информации из Госкомитета по градостроительству и архитектуре (ГКГА). В ходе изучения информации ГКГА возникли достаточно основательные подозрения относительно самовольного строительства физлицом Эльсевером Руфуллаевым нежилого объекта в Хатаинском районе Баку на основе поддельного распоряжения ИВ столицы», — говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и ГКГА.

По данному факту ГУБК возбудила уголовное дело по статьям 188.2 (самовольное проведение строительных или монтажных работ на земельном участке без установленного законом права собственности, пользования или аренды), 320.1 (подделка или незаконное изготовление удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Азербайджанской Республики, штампов, печатей, бланков) и 320.2 (использование заведомо поддельных документов, указанных в статье 320.1 настоящего Кодекса) УК Азербайджана.

«В настоящее время ведутся следственно-оперативные мероприятия по полному и тщательному расследованию и определению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к незаконным действиям»,- говорится в сообщении.

Генпрокуратура также призвала физических и юридических лиц соблюдать требования законодательства.

Minval.az