«Как видно, популизм в конечном итоге, приводит к различного рода клоунаде».

Об этом Report заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Комментируя незаконный визит гражданина США армянского происхождения, игрока в покер Дэна Билзеряна на оккупированные территории Азербайджана, представитель МИД отметил, что нет необходимости комментировать клоунскую деятельность подобных несерьезных людей.

«Было бы полезнее если те, кто организовал его незаконный визит на оккупированные территории Азербайджана, вместо подобной клоунады и несерьезной деятельности занялись бы вопросом урегулирования конфликта и обеспечением мира в регионе «, — добавил Х.Гаджиев.

Minval.az