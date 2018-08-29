До конца 2018 года на азербайджано-иранском автомобильном заводе «Хазар» планируется выпустить 1,5 тысяч автомобилей, сообщили Trend в компании AzerMash, являющейся одним из совладельцев завода.

В компании отметили, что в ближайшие два-три года объемы производства на заводе планируется увеличить в более чем три раза.

«Уже в 2019 году планируется довести производство автомобилей до трех тысяч в год, а в 2020-2021 годах — увеличить эти показатели до пяти тысяч единиц», — сообщили в компании.

На сегодняшний день завод выпускает две модели автомобилей (Khazar LD и Khazar SD). Однако в будущем к модельному ряду планируется добавить бренды Renault и Peugeot, стоимость которых составит от 18 до 21 тысяч манатов.

Автомобильный завод «Хазар» расположен на юго-востоке Азербайджана в Нефтчалинской промышленной зоне. Все автомобили, производимые на заводе, соответствуют стандартам Евро-5.

Minval.az