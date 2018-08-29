Власти Германии рассматривают возможность оказания экстренной финансовой помощи Анкаре, выражая озабоченность из-за того, что тяжелая экономическая ситуация, с которой столкнулась Турция, может дестабилизировать регион.

Как передает ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным ее источников среди официальных лиц ФРГ и ЕС, консультации на этот счет находятся на ранней стадии и в итоге могут не привести к какому-либо результату. По сведениям газеты, ведутся, в частности, обсуждения по поводу возможности предоставления Анкаре обширного пакета финансовой помощи, согласованного всеми членами ЕС, или же ограниченных займов, направленных на оказание содействия в конкретных сферах.

Как пишет издание, Германия опасается, что экономические проблемы Турции и падение курса турецкой лиры могут негативно повлиять на экономическую ситуацию в европейских странах, а также привести к дальнейшей нестабильности на Ближнем Востоке и спровоцировать новую волну иммиграции оттуда в страны ЕС.

«Мы многое сделали бы для того, чтобы попытаться стабилизировать [ситуацию в] Турции, — приводит газета слова источника среди официальных лиц ФРГ. — У нас нет особенного выбора».

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