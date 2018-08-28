Глава Пентагона Джеймс Мэттис во вторник заявил, что приобретение Турцией у России зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 вызывает обеспокоенность у Вашингтона, и что США не советуют Турции покупать эти установки.

«Эта (сделка) беспокоит нас. Мы не рекомендуем Турции делать это», — сказал Дж.Мэттис на пресс-конференции.

«Турция имеет право на суверенные решения (о закупке вооружений). Но Турция — страна НАТО, и ясно, что мы не можем интегрировать российские зенитно-ракетные системы в НАТО», — пояснил он.

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