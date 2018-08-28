Трехсторонний саммит России, Турции и Ирана по урегулированию в Сирии пройдет 7 сентября в иранском Тебризе.

Об этом, как сообщило агентство Mehr, заявил губернатор провинции Тебриз Маджид Ходабахш.

«Трехсторонний саммит с участием лидеров России, Ирана и Турции, посвященный вопросу урегулирования в Сирии, пройдет 7 сентября в Тебризе», — сказал Ходабахш. Он добавил, что «в этот день ожидается приезд Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана, а также Хасана Роухани».

Саммит станет третьей встречей в трехстороннем формате по урегулированию сирийского кризиса. 22 ноября 2017 года президенты России, Ирана и Турции провели первую встречу в Сочи. Следующий саммит в этом формате прошел 4 апреля в Анкаре. По его итогам стороны приняли совместное заявление, в котором выразили намерение продолжить эту работу на высшем уровне.

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