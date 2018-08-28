Вступление в Евросоюз остается одной из важнейших внешнеполитических задач Анкары.

Как передает ТАСС, об этом на пресс-конференции заявил находящийся с визитом в Литве министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Нет никаких сомнений в том, что наша страна и впредь останется членом НАТО и будет стремиться к приему в ЕС», — отметил он.

По словам главы МИД, в Анкаре на пути приема в евросообщество не ожидают от Брюсселя никаких незаслуженных поблажек. «Мы хотим, чтобы Турция получила от ЕС то, что заслуживает», — сказал Чавушоглу. По словам главы внешнеполитического ведомства, «Турция ждет от ЕС ясного сигнала» по вопросу членства в союзе.

Minval.az