Способности ВВС США собирать разведывательные данные и наносить удары могут значительно увеличиться с появлением в зоне ответственности центрального командования истребителей F-35, сообщает Defense News. По словам генерал-лейтенанта ВВС США Джеффри Харриджиана, применение этих самолётов в Сирии может быть проведено по израильскому сценарию.

Как отмечает Харриджиан, у ВВС США назрели вопросы, связанные с безопасным и качественным сбором разведданных, применять которые в боевой обстановке становится всё сложнее. Одним из ключевых направлений сбора данных в этом направлении должно стать изучение российской авиационной техники — истребителей Су-35 и фронтовых бомбардировщиков Су-34.

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