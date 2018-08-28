Советник саудовского министра энергетики Ибрахим аль-Муханна заявил о возможной военной операции против Ирана в том случае, если эта страна попытается заблокировать вход в Персидский залив. Слова чиновника передает Al Arabiya.

Саудиты считают, что у Тегерана нет полномочий закрывать стратегически важный Ормузский пролив, северное побережье которого принадлежит иранцам, а южное — Объединенным Арабским Эмиратам и Оману.

Однако если же это произойдет, Совбез ООН, по словам аль-Муханна, «может дать согласие на военную операцию против Ирана».

При таком раскладе, рассуждает советник, нынешние санкции в отношении Исламской республики едва ли отменят. Напротив, они могут даже усилиться, поскольку действующие ограничения не полностью запрещают экспорт из этой страны.

Отметим, что заявление советника саудовского министра является своеобразным ответом главнокомандующему Военно-морскими силами Корпуса Стражей Исламской Революции. Ранее контр-адмирал Алиреза Тангсири заявил о «полном контроле как над Персидским заливом, так и Ормузским проливом».

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