В Азербайджане исторически с уважением относились ко всем языкам. В частности, так как страна долгое время находилась в составе СССР, к русскому языку здесь особое отношение и симпатия.

Об этом Oxu.Az сказала депутат Милли меджлиса (парламент) АР, профессор Бакинского государственного университета Кямиля Алиева.

По ее словам, в средних школах и вузах всегда преподавали русский язык.

«В некоторых постсоветских странах вводятся определенные запреты на русский язык и русские школы, но в Азербайджане такого нет. Напротив, в нашей стране — множество средних школ и вузов, где преподавание ведется на русском, к примеру, Бакинский славянский университет», — отметила парламентарий.

Также Бакинский филиал Московского государственного университета имени Ломоносова успешно функционирует уже несколько лет, осуществляя преподавание на высоком уровне и взращивая профессиональные кадры, добавила собеседник сайта.

«Вместе с тем на государственном уровне делается все для развития русского языка, преподавания на нем, этому вопросу уделяется особое внимание.

По сравнению с прошлыми годами все больше людей стремятся дать своим детям образование на русском.

Многие родители даже тратят деньги на подготовительные курсы, отправляют детей к репетиторам, чтобы они могли разговаривать на русском и освоили этот язык в совершенстве. Знать язык, а еще лучше, много языков очень хорошо. Это также и моральное преимущество. Но порой люди перегибают палку», — сказала К.Алиева.

По ее словам, иногда наши люди делают это потому, что это модно, чтобы не отставать от соседа, чтобы показать себя «элитными».

«Смотришь, что родители не могут связать и двух слов по-русски, но настойчиво заставляют своих детей изучать русский язык и учиться в русской школе, словно соревнуясь с кем-то.

К примеру, если ребенок учится на русском и ему по урокам понадобилась помощь, сможет ли родитель ему помочь, не зная русского? Интересно, люди думают об этом? Ведь это создает в сознании детей ощущение ущербности, неполноценности, почему некоторые родители не хотят этого понять и принять.

Как я уже сказала, знать много языков хорошо, учиться — хорошее качество, но все должно быть в разумных пределах. Полагаю, что в этом вопросе можно и нужно воспользоваться опытом зарубежных государств, хотя бы той же братской Турции.

Хорошо было бы, если бы люди, рвущие на себе волосы из-за того, что не смогли устроить ребенка в русский сектор, изучили опыт других стран и узнали, что там обучение на иностранном языке платное.

Государство выделяет определенные средства, и именно за счет этих средств производится размещение, то есть не каждый может дать своему сыну образование на иностранном языке. У нас тоже уже пора воспользоваться этой практикой.

Давайте сначала выучим свой язык, научимся чисто на нем говорить, а потом уже пойдем дальше», — отметила К.Алиева.

Minval.az