29 августа в Баку и на Абшеронском полуострове осадки не ожидаются. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 21-24, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 22-24, днем 30-32 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы — 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75, днем 45-50%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 29 августа температура морской воды составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) вода прогреется до 25-26 градусов тепла. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

В районах Азербайджана завтра в основном пройдет без осадков. Утром на некоторых горных территориях будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 33-37 градусов тепла, в горах ночью будет 12-17, днем 20-25 градусов тепла.

Minval.az