По решению правительства Грузии с 1 сентября буден введен запрет на импорт пшеницы в Армению сухопутным наземным транспортом.

Импортирующие компании уже предупреждены о том, что больше не смогут импортировать пшеницу из России через территорию Грузии. Перевозки должны осуществляться только через порт Поти, пишет газета «Жаманак».

Грузоперевозочные компании уже озвучивают возможные риски и посредством письма уведомили премьер-министра Никола Пашиняна. Они ожидают при этом оперативной реакции, поскольку проблема имеет стратегическое значение.

Согласно импортерам, импорт пшеницы из России в Армению будет возможен лишь морским путем, что в большей степени зависит от погодных условий. Кроме того, в таких условиях инфляция неизбежна: пшеница подорожает порядка до $50 за 1 тонну. Множество малых предпринимателей (грузоперевозочных, водителей и др.) останутся без работы».

Minval.az