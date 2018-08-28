Турция намерена создать военно-морскую базу на территории Турецкой Республики Северного Кипра.

Об этом сообщает издание Yeni Safak.

В материале отмечается, что многие страны увеличат свое военное присутствие в Средиземном море по предлогом войны в Сирии. В связи с этим ВМС Турции предложили министерству иностранных дел страны создать военно-морскую базу на Северном Кипре.

Газета также отмечает, что Средиземное море является стратегическим важным регионом, и указывает на то, что Республика Кипр создает партнерства для укрепления своих позиций в нем.

Кроме того, рассматривается вопрос восстановления авиабазы Гечиткале на Северном Кипре. Она ранее уже использовалась турецкими военными.

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