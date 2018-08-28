Ученые Университета Тулузы во Франции выяснили, что преждевременное возникновение глубоких морщин на лбу может свидетельствовать о высоком риске смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, передает Лента.ру.

В долговременном исследовании, которое продлилось 20 лет, приняли участие 3,2 тысячи здоровых взрослых, возраст которых достигал 32-62 лет. Добровольцы были ранжированы в соответствии с числом морщин на лбу. При этом те, у кого морщин не было, получали ноль баллов, а при сильной их выраженности — три балла.

За все время наблюдения 233 человека умерли от различных причин. Из этого числа у 15,2 процента были две и более морщин на лбу, у 6,6 процента — только одна, а у 2,1 процента их не было вовсе. При этом количество морщин оказалось связано с вероятностью развития сердечно-сосудистых заболеваний. Так, с учетом возраста, пола и образа жизни у людей, получивших самый высокий балл, риск смерти из-за нарушений в работе сердца и инсульта был в 10 раз выше, чем у добровольцев с самой низкой оценкой.

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