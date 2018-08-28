Американский сенатор Джон Маккейн, скончавшийся в субботу от рака мозга, сделал последнее обращение к гражданам США, в котором, предположительно, раскритиковал президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости со ссылкой на NBC.

Сенатор заявил, что величие страны ослабляется, когда она пытается спрятаться за стенами вместо того, чтобы обрушить их. Так, политик, возможно, указал на строительство стены на границе с Мексикой для борьбы с мигрантами, не указывая при этом имя американского лидера.

Кроме того, в своем сообщении Маккейн благодарит американцев «за честь служить им и за жизнь, которую он смог себе позволить благодаря годам в армии и политике».

«Я старался служить нашей стране с честью. Я совершал ошибки, но надеюсь, что моя любовь к Америке их перевесит», — написал политик.

Также парламентарий утверждает, что США «более, чем кто-либо другой за всю историю, помогли многим людям освободиться от тирании и нищеты».

«Мы граждане величайшей в мире страны, нации идеалов. Мы благословенны и несем благословение человечеству, когда отстаиваем наши идеалы у нас и на всей планете», — заявил он.

Сенатор от штата Аризона Джон Маккейн умер в возрасте 81 года. На протяжении последнего года политик боролся с агрессивной формой рака мозга. В пятницу его родные сообщили, что Маккейн прекратил лечение.

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