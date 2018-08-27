Телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй состоялся в понедельник, 27 августа, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера.

Стороны обсудили экономические и торговые отношения Турции и Великобритании, а также взаимные инвестиции. Также в ходе разговора было подчеркнуто важное значение развития двусторонних экономических и торговых отношений.

Собеседники пришли к договоренности по вопросу встречи министра казначейства и финансов Турции и его британского коллеги, которая состоится в ближайшее время.

Кроме этого, турецкий лидер и английский премьер обсудили ситуацию в Сирии, в том числе в Идлибе.

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