«Инстаграм» станет ещё больше похож на «Фейсбук». Представители соцсети сообщили, что тестируют функцию сообществ, передаёт FoneArena.

По словам представителей «Инстаграма», в соцсети появятся сообщества по интересам. В первую очередь соцсеть позволит организовать паблики для учащихся школ и студентов вузов. Указав информацию о своём образовании, пользователь сможет состоять в специальных группах, где может делиться своими фотографиями и видео, и переписываться с друзьями.

Эксперты считают, что развитием формата «сториз» (позаимствованного у Snapchat) и сообществ «Инстаграм» намерен привлечь молодую аудиторию.

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