Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что работа над предложениями о создании в Европе независимых от SWIFT платёжных систем уже начата.

Он отметил, что власти ЕС должны укреплять автономию и суверенитет Европы в торговой, экономической, а также финансовой политике.

«Будет непросто, но мы уже начали это делать. Мы работаем над предложениями о… платёжных каналах и создании более независимых от SWIFT систем, о создании европейского валютного фонда», — приводит РИА Новости слова министра.

Minval.az