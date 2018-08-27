Невеста из Канады отменила свадьбу из-за отказа гостей скинуться по 1,5 тысячи долларов.

Как передает Лента.ру со ссылкой на The Mirror, канадка по имени Сьюзен несколько лет планировала свадьбу мечты и мечтала побыть «Кардашьян хотя бы один день», о чем написала на своем Facebook. Ради этого она и ее молодой человек долго откладывали деньги и собрали 15 тысяч долларов. Однако эта сумма показалась девушке недостаточной для организации торжества, и она решила потратить на него 60 тысяч долларов. Чтобы окупить церемонию, она попросила всех приглашенных вручить ей 1,5 тысячи долларов в качестве подарка.

Большинство гостей отказались выполнить ее просьбу, и Сьюзен объявила об отмене торжества за четыре дня. Также она заявила, что она рассталась с женихом, который называл ее планы безумными и предлагал провести скромную церемонию и разругалась со всеми подругами, которые просили ее придерживаться бюджета и хотели вернуть деньги назад. Сьюзен отказалась, объяснив, что это компенсация за ее страдания.

Ближайшие два месяца девушка планирует провести, путешествуя по Южной Африке, «изучая свою душу и избавляясь от токсичной энергии моих друзей и семьи, которым, я думала, я могу доверять». Она удалила свою страницу в социальной сети, чтобы не общаться с «предавшими ее людьми».

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