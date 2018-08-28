Принц Гарри сделал Меган Маркл подарок, о котором она могла только мечтать. Как сообщает ряд британских СМИ, в семье молодой пары случилось пополнение: внук Елизаветы II подарил герцогине Сассекской щенка породы лабрадор. Меган, как выяснилось, очень страдала из-за отсутствия в доме домашнего животного.

Когда Маркл жила еще в Канаде у неё было два питомца: Богарт и Гай. Но незадолго до свадьбы с принцем Гарри ей пришлось с ними расстаться. Животные остались жить у её друзей в Канаде. Меган сильно горевала из-за этого и муж решил утешить любимую. Принц Гарри готов выполнять любые капризы Маркл, тем более, сейчас, когда она подвергается настоящей травле со стороны своих многочисленных родственников.

Недавно, к примеру, он увез Меган в романтическое путешествие. Принц решил, что для Меган будет полезно уехать куда-нибудь подальше как от Британии, так и от Америки, где чуть ли не каждый день СМИ обсуждают ее отношения с отцом Томасом. В итоге Гарри организовал для себя и жены частный авиарейс в Италию, где он решил остановиться в поместье Джорджа Клуни, с которым у него давно сложились приятельские отношения. Меган с Гарри прекрасно провели время на вилле Клуни, расположенной на живописном берегу озера Комо.

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